انت الأن تتابع خبر لأكثر من 8 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في المنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا قطع المياه اليوم الأثنين 13 نوفمبر2023 عن بعض المناكق التي تقع في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه المنيا أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 9 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه الحوارتة التابعة لمجلس قروي نزلة حسين

أماكن قطع المياه

قطع المياه

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنيا عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه والتي تتمثل في الحوارتة – نزلة فرج الله – نزلة حسين – نزلة عبيد – الشرفا – الدوادية بمركز المنيا، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.