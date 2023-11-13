انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 5 مراكز في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية ؛ في بيان لها عن خريطة قطع المياه اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023،فيي المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في هذه الأيام.

قطع المياهوأشرت شركة المياه المنوفية في البيان الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال غسل المروقات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه

[قطع المياه]

قطع المياه

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه عن قرىة مليج بشبين الكوم، وقرى دناصور دنشواي ودراجيل وكفر الشبح بمركز الشهداء، قرى ششنا الحجر وميت فارس وجنزورة وأبو مشهور ببركة السبع وقرى اسطنها لتوانة ولتوانة الصغرى بالباجور وأبهنس ومصطاى وأم خنان وأشتيم وميت بره بمركز أهناسيا وقرى مشاة سلطان وتليا وبرهيم وجزئ بمركز أشمون والفرعونية وسمادون وساقية أبو شعرة وطلبا والغتامنة. بمركز أشمون، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة