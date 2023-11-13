نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب وشفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت، أمس الأحد، محافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة، وصلت إلى متوسطة على بعض المناطق وهي: طريق الفيوم والبحر الاعظم وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية والوراق والمطار ومحور عرابي وكورنيش النيل والبراجيل وإمبابة والصف وأطفيح.

فيما شهدت مناطق: ميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي والعشرين وآخر فيصل وربيع الجيزي والمنيب والهرم ونصر الدين وشارع العشرين ومحيط جامعة القاهرة وبين السرايات، سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه تم سحب مياه الأمطار المتساقطة من خلال سيارات شفط المياه المنتشرة بمختلف مناطق محافظة الجيزة.

وكانت الشركة قد أعلنت حالة التأهب بقطاعات الشركة منذ عصر أمس استعدادًا لسقوط أمطار، وذلك وفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

هذا وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمتابعة الدائمة والمستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ استعدادًا للتعامل مع مياه الأمطار.

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