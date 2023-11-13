نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة ترفع مزايا صندوق الزمالة لتقديم دعم شامل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تعزيز مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بدءًا من يناير 2023. وتشمل التحسينات زيادة مكافأة نهاية الخدمة وتعديلات في مكافآت الوفاة والعجز الكلي المستديم.

وفي تصريحاته، أوضح الدكتور الخشت أن هذه الزيادات تأتي ضمن جهود الجامعة لدعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها، حيث يُعزز الدعم الاجتماعي والتوسع في الخدمات لتخفيف الأعباء وتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق التميز.

وفي سياق متصل، تشير الخطة الاستراتيجية للجامعة إلى تعزيز دعم الطلاب، حيث يتم تقديم خدمات صندوق التكافل لسداد رسوم الدراسة والإقامة بالمدن الجامعية. وتشمل هذه الخطة توسيع الدعم للطلاب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين، بما في ذلك شراء الأجهزة التعويضية وتوفير الإعانات المالية.

وفي خطوة إنسانية، قدّمت الجامعة العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي نادر، ضمور العضلات الشوكي، دون تحميل الطالب أية تكلفة مالية، مما يبرز التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل لمنسوبيها في مختلف المجالات.