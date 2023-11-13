إكسترا نيوز: وصول وفد إعلاميين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مطار العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - أفادت إكسترا نيوز، بوصول وفد من الإعلاميين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى مطار العريش.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.

وتزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، وحملت لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين .