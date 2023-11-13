نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة "الطريق" يصدر أول بيان له مند بداية الأزمة بالجريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجلس مجلس إدا شركة الصفوة للصحافة، المالكة لجريدة وموقع الطريق، متابعتها خلال الأيام الماضية، لوجود حملة ممنهجة للتشويه أمام الرأي العام والوسط الصحفي، بإشاعة إغلاق الصحيفة، والتعدي على حقوق الصحفيين، مؤكدة أن ذلك مخالف للحقيقة؛ حيث أن مجلس الإدارة قرر إعادة ترتيب مجلس تحرير الصحيفة، والتوقّف لفترة، لإعادة تقييم الصحيفة والموقع، استعدادًا للانطلاق بصورة تليق باسم الطريق وتاريخها.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن ذلك أصاب البعض من شباب الصحفيين بالهلع، بتوجيه من بعض أعضاء مجلس التحرير السابق

-على حد وصف البيان- مع التأكيد على أن جميع الزملاء المعينين وينتظرون المثول أمام لج قيد النقابة، لهم من الإدارة كل الرعاية والدعم، والاستعانة بجهودهم والمتدربين ممن لم يصدر بخصوصهم قرار تعيين في مرحلة انطلاق الموقع والصحيفة في المرحلة القادمة.

وأهاب مجلس إدارة الطريق، بالمحررين المتدربين، ألا ينساقوا أمام من يريد استخدامهم لتحقيق أهداف شخصية.

ويُعد هذا البيان هو الأول للشركة ومجلس الإدارة، منذ بداية الأزمة.