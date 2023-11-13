نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين بمشاركة 70 عارضًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجهيزات كبيرة يشهدها نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور والمقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويستمر علي مدار يومين.

ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم فعاليات المهرجان والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر بحضور السيد اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وعددًا من السادة المحافظين.



وأكد محافظ الجيزة ان المهرجان يشارك فيه ٧٠ عارض من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وانتاج التمور من عددًا من المحافظات علي مستوي الجمهورية.

واشار أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

يتضمن المهرجان برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه اساتذة من الجامعات المصرية

ويتضمن موضوعات عن ( اصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - ادارة افات نخيل البلح الحشرية - ادارة افات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر علي جودة وتداول التمور - انتاج معجون التمر بطريقة امنه - الاسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور اثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات انتاج التمور والقدرة التنافسية )

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