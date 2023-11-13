وزير العمل ومحافظ أسيوط يتفقدا التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - تفقد حسن شحاتة وزير العمل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التشطيبات النهائية الجاري تنفيذها بمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالدور الثاني بديوان عام المحافظة ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق السيطرة الكاملة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط.

حيث تفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط أعمال التشطيبات بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، واستمعا لشرح تفصيلي عن الأعمال الانشائية والتشطيبات بالمقر طبقا لمواصفات الجودة والمعايير العالمية والامكانات المتاحة به حيث تم تصميمه وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة حيث يتضمن أجهزة حاسب آلي وفاكس وماكينات تصوير وانترنت وقاعة اجتماعات وربط بأجهزة سلكية ولاسلكية بين الجهات المعنية فضلاً عن الربط مع 625جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم لنهو الأعمال بالمقر وتشغيل المركز داخل منظومة الشبكة الوطنية في أسرع وقت ممكن لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة لافتًا إلى دخول هذا المقر الخدمة سوف يساهم في توفر قاعدة معلومات لصناع القرار بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية حيث تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا موضحًا أن الشبكة تضمن التعامل اللازم والفوري مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

من جانبه أشاد وزير العمل بمستوى العمل والتنفيذ بالمقر وتوافر الخدمات التكنولوجيا الحديثة والمواصفات ومعايير الجودة وهو ما ينعكس على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل مشيراً إلى الاهتمام الواضح الذي يوليه محافظ أسيوط في كافة التفاصيل الخاصة بالمقر حتى الانتهاء من التشطيبات وتشغيله ليكون أحد النقاط المرتبطة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.