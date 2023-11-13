أشرف سالمان: قنوات الشركة المتحدة تقول الحق وتطالب بالحرية للشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 04:25 مساءً - قال أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المشاركة القوية من الشركة المتحدة بحضور كل الإعلاميين والمذيعين والأطقم العاملة التي تقول الحق لصالح الشعب الفلسطيني، متابعا: "اللى بيقول كلمة حرية لصالح أهلنا في فلسطين.. اللى بيقول كلمة تحرير لصالح أهلنا في فلسطين.. الصوت وصل وبتتاخد من قنوات الشركة المتحدة أخبار وتصريحات تنقل على قنوات دولية.. وبتقول الحق اللى بتقوله الشركة المتحدة من خلال إعلاميها".

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة أمام معبر رفح: "الشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة ما هي إلا مؤسسات تعكس جوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني وسنظل جنب بعض والمشاركة.. دي مش مشاركة واجبة على الشعب المصري".