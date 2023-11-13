مصابو غزة يوجهون الشكر للرئيس السيسى: جينا على مصر ولقينا احسن استقبال "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 04:25 مساءً -

وجه المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصداره توجيهات باستقبال المصابين وعلاجهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

وقالت تنسيم أبو خاطر أحد المصابين من قطاع غزة: "كنا نام ونحن مستودعين أنفسنا لربنا وكنا أنا وأهالي نجتمع قبل النوم من أجل الدعاء.. نقول الدعاء وبعدين ننام.. مين يصحي ومين لا يصحي كنا مسلمين أمرنا لله.. وكنت اخت زوجي أمامي على السرير ولما صحيت كانت استشهدت برفقة بنتها ايمان".

وأضاف أحمد بركة عم الطفلة مروة بركة أحد المصابين من قطاع غزة: "بنشكر الحكومة المصرية وبنشكر وزارة الصحة ومحدش قصر خالص.. والحمد لله وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهوده والتأكيد على عدم خروج الجنسيات الأجنبية إلا مقابل الجرحى.. ونحن نقدر هذا الإنجاز والشعب المصري أخوات لنا".

فيما قال عبد الله محمد حسن النجار أحد المصابين من قطاع غزة: "جينا على مصر هنا لقينا طواقم طبية وكفاءة ولقينا احسن استقبال.. وبعد 28 يوم حرب ما كنشي فيه دعم من بره.. والعمليات كانت في غزة بدون بنج".

وقال نائل جميل أحد المصابين من قطاع غزة يرافقه والده جميل عطا: "كل الشكر لجمهورية مصر العربية فردا فردا.. كل الشكر للشعب المصري".