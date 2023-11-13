مصدر رفيع المستوى: مباحثات مصرية أمريكية مكثفة للوصول لتهدئة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:22 مساءً - أفاد مصدر رفيع المستوى بأن وفدًا أمريكيًا يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث موقف التهدئة، منوهًا إلى أن الإدارة الأمريكية أشادت بالدور المصري وتحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر ، أن هناك مباحثات مصرية أمريكية مكثفة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يومه الـ38، وبلغت حصيلة الشهداء، حتى الآن، 11 ألفًا و180 شهيدًا، بينهم 4609 أطفال، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في غزة.