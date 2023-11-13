عضو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمرأة الفلسطينية: بنتعلم منكم الصمود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - قدمت دينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التحية والتقدير لصمود المراة الفلسطينية في وجه القهر والعنف الإسرائيلي، قائلة: "أقدم كل الاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية.. الأم والأخت والابنة التي تحملت القهر والعنف.. بتضرب مثل ونموذج في منتهي العظمة للاحترام والقوة.. قد إيه كلنا قلبنا مش بس بينفطر عليكم.. ولكن بنتعلم منكم يعني إيه الصمود والدفاع عن الوطن".

وانتقدت عضو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المؤسسات الدولية التي تدافع عن المرأة، وذلك خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح، مضيفة بقولها: "المؤسسات الدولية تدفع مليارات الدولارات لتمكن المرأة ومساعدتها للحصول على فرص متساوية في الحياة، وتساءلت: أين دوركم في غزة؟ .. كيف تقفون في شكل المتفرج وانتم تدفعون الأموال لإبادة نساء وأطفال غزة .

وطالبت "عبدالفتاح" كل الشعوب في جميع أنحاء العالم بتغيير موقفهم شديد التعنت من أهالي غزة وتذكير المؤسسات الدولية بأن أول الضحايا في غزة هم السيدات والأطفال والشيوخ، واختتمت: كفاية أوقفوا النيران والقصف الآن في غزة".