وكيل إعلام النواب: الشركة المتحدة تنتصر للإنسانية بدعمها المطلق للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:23 مساءً -

أشاد النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة وفد إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

وأكد "مصطفي" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنتصر للإنسانية بدعمها المطلق لشعب الفلسطيني، مضيفا: "ما قدمته الشركة المتحدة للخدمات في أرسال مساعدات لغزة وزيارتها للمصابين الفلسطينين بمستشفي العريش ليس غريبا عن جهود الشركة المتحدة، مؤكدا أن الشركة المتحدة شاهدنها تقوم بدور كبير سواء في تكريم الشهداء داخل مصر واليوم نرها تدعم القضية الفلسطينية بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن ما تقوم به الشركة المتحدة دور يؤكد علي قيام الإعلام المصري بدوره المجتمعي ومساعدته في أهم القضايا التي تشغل بال الموطن في هذا التوقيت ألا وهي القضية الفلسطينية، مضيفا:" نحن نذكر هذا الدور الهام المتمثل في الزيارات وارسال مساعدات ولا بد نشيد بما تقوم به الشركة المتحدة من دور علي مستوي الإعلام حيث ارتقي بشكل كبير قود أبرزت قنوات الشركة المتحدة الحقائق للعالم كله ووجهت أكاذيب إسرائيل، ووضعت العالم كله أمام مسئولياته".

وزار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.