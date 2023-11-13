المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يلتقى قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - التقي المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوية بالكاتدرائية بالعباسية.

في بداية اللقاء رحب قداسة البابا تواضروس، بالدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، والوفد المرافق له علي أرض الكاتدرائية .

وقال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إنه يحمل تقديرًا خاصًا للكنيسة المصرية ودورها الروحي والتاريخ الوطني للبابوات على مدار تاريخ مصر من التنوير والتسامح .

وأضاف أن أول زيارة يقوم بها لشخصية عامة كانت لقداسة البابا تواضروس اليوم وفي بداية حملتي الانتخابية وهنا اختيار الزيارة وتوقيتها مقصود وله دلالته فمن يحب مصر يؤمن بالتسامح ونحن في حزب الوفد إخوة ومن تحدث في بداية حملتي الانتخابية وفي المؤتمر الصحفي الأول لحملتي كانت الدكتورة مني مكرم عبيد وهي وفدية قبطية .

وتابع "يمامة"، قائلا: "على المستوي الشخصي عندما كنت في فرنسا كان أعز أصدقائي قبطي يدعي قيصر كامل وكان هو من يستقبلني، وكانت لديه جنسية فرنسية، وكان هو من يأتي لي بسجادة الصلاة لكي أصلي، وأنا من اخترت له بيته بالقاهرة بعد بلوغه سن المعاش بفرنسا، فمصر دائماُ بداخلنا، المصريون سواء بداخلها أو خارجها، وستبقي مصر مثال للوحدة الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة للوفد، والذي ساهمت هذه الانتخابات الرئاسية في صحوته من جديد من خلال المشاركة الفعالة والحكم الصناديق .

وأضاف أننا نمارس حقوقنا في الترشح والدعاية بكل سهوله ويسر وإزالة لكافة الصعاب وإننا سعداء بالمنافسة لأنها لمصلحة مصر، وأنا على المستوي الشخصي داخل حزب الوفد لدي مستشارين ومساعدين أقباط ولجنة مواطنة في كل محافظة .

وقال قداسة البابا تواضروس، إن الانتخابات الرئاسية فرصة لتنمية الشعور الوطني وأكد أنه متابع لهذه الانتخابات، موجها حديثه للدكتور عبد السند: لقد كنت منذ يومين في دكرنس يا دكتور عبدالسند في مؤتمر انتخابي والمنصورة بلدي الذي ولدت فيها".

وأضاف قداسة البابا أنه عرف أن لدي الدكتور عبدالسند يمامة برنامج انتخابي يرتكز علي إصلاح التعليم، مشيدا باختيار البدء بإصلاح التعليم باعتباره المشكلة والحل هو، وضرب البابا مثلا بصلاح التعليم في مصر، قائلا:" كنا تلاميذ بالابتدائي وكانت مديرة المدرسة تضع سماعات بالفصول تتابع من خلالها الانضباط ومرة وبعد انتهاء المدرس من الحصة قمنا كتلاميذ ببعض الشغب وفجأة صرخت المديرة بكلمتين في السماعة وعدنا جميعا إلي مقاعدنا مما يدل علي الانضباط في تعليمنا في هذا الوقت وفي رأيي أن كليات التربية لاتقل أهمية عن الكليات الشرطية والعسكرية، فالمعلم لايعلم فقط وانما يشكل النشئ ومدرس الابتدائي على وجه الخصوص يرسم مستقبل وتكوين أبنائنا.

حضر اللقاء من الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لرئيس الوفد، والنائب الدكتور ايمن محسن مساعد رئيس الحملة الانتخابية لرئيس الوفد ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الوفد الاعلامية ، والنائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية لرئيس الوفد، والنائبة الوفدية سهام بشاي وصفوت لطفي مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة المواطنة وعماد ابراهيم مستشار رئيس الوفد ونائب رئيس لجنة المواطنة ومينا نبيل عضو لجنة المواطنة المركزية ورئيس لجنة المواطنة بمحافظة قنا .

البابا تواضروس والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة



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