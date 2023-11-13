ترتيب محمد صلاح هذا الموسم فى صراع الحذاء الذهبي الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، دائرة المنافسة على جائزة الحذاء الذهبى الأوروبى بالموسم الحالي 2023-2024، والتي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الكبرى بالقارة العجوز.

وأحرز محمد صلاح هدفين ليقود الريدز للفوز على منافسه برينتفورد، بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 10 أهداف خلال مشاركته في 12 مباراة بقميص ليفربول في مسابقة البريميرليج بالموسم الجارى، كما صنع 4 أهداف أخرى بإجمالى دقائق مشاركة بلغ 1047 دقيقة حتى الآن.

ويأتي النجم المصرى في المركز السادس بترتيب أفضل هدافى الدوريات الأوروبية هذا الموسم، متساويا مع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسبانى، والتي يتصدر هارى كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 17 هدف.

وجاءت ترتيب أفضل هدافين في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، كالتالى..

1- هاري كين (17 هدف)

2- سيرهو جيراسي (15 هدف)

3- إيرلينج هالاند (13 هدف)

4- كيليان مبابي (13 هدف)

5- لاوتارو مارتينيز (12 هدف)

6- محمد صلاح (10 اهداف)

7- جود بيلينجهام (10 اهداف)

8- لويس أوبيندا (9 أهداف)

9- أنطوان جريزمان (8 أهداف)

10- سون هيونج مين (8 أهداف)