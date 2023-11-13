نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة السادسة.. تجديد الأيزو الدولية للمعمل المركزي لمياه الشرب بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاز المعمل المركزي لمياه الشرب بالجيزة، اختبارات تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025" للمرة السادسة.

حيث أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تجديد الإعتماد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "إيجاك" لمعايير الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

وقال رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن جودة مياه الشرب أحد أهم الأولويات التي تخطو إليها الشركة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية المتطورة، لافتًا إلى أن التجديد السادس يعكس مدى الالتزام بدقة نتائج التحاليل والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة، أن المعمل المركزي لمياه الشرب بهضبة الأهرام، يقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب التي تصل للمواطنين بمحافظة الجيزة عن طريق قياس تحاليل عينات مياه الشرب.

وأشار إلى أن معامل: “مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين ومعالجة أم دينار حاصلة على إعتماد شهادة الأيزو الدولية، مشيرةً إلى أن الشركة مستمرة في تأهيل معامل جديدة للحصول على إعتماد الأيزو الدولية في جودة مياه الشرب”.

تجديد الأيزو الدولية للمعمل المركزي لمياه الشرب بالجيزة

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