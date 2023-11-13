نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يعزي قناة القاهرة الإخبارية في استشهاد مراسلها في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين لازالت مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية، وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقًت لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وأضاف أن الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى، وهي قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين، مما عطّل وصول الخبر، وربما عطّل جهود الإنقاذ.

ووجّه نقيب الصحفيين، رسالة إجلال وتحية، للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين، والذي أكد أنه يُصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة، وسط قصف صهيوني همجي.

وقدّم نقيب الصحفيين، خالص العزاء، للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قائلًا: “قلوبنا معكم، وتحية إجلال وتقدير لكل من يُصر على تأدية عمله، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة”.

وجدد “البلشي” دعوته مرة أخرى، لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدًا.