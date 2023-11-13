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رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يكرم الطلاب المتفوقين بالنشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الاثنين، الموجهين والمعلمين والطلاب والطالبات المتفوقين في النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2022.

جاء ذلك بحضور الشيخ مجدي الشريف، مدير شؤون القرآن، ومحسن عبد الحميد مدير إدارة رعاية رئيس المنطقة يكرم الطلاب المتفوقين في النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم.

وهنأ رئيس المنطقة الطلاب الأوائل حفظة كتاب الله على تميزهم، وفوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة، وطالبهم بالمزيد من التفوق والتميز، وأن يكونوا مثالًا يحتذى به في معاهدهم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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