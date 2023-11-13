نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يكرم الطلاب المتفوقين بالنشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الاثنين، الموجهين والمعلمين والطلاب والطالبات المتفوقين في النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2022.

جاء ذلك بحضور الشيخ مجدي الشريف، مدير شؤون القرآن، ومحسن عبد الحميد مدير إدارة رعاية رئيس المنطقة يكرم الطلاب المتفوقين في النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم.

وهنأ رئيس المنطقة الطلاب الأوائل حفظة كتاب الله على تميزهم، وفوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة، وطالبهم بالمزيد من التفوق والتميز، وأن يكونوا مثالًا يحتذى به في معاهدهم.

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