المرشح الرئاسى فريد زهران ضيف "فى المساء مع قصواء" على CBC.. الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 06:21 مساءً - يحل اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc

وجاء ذلك بعدما أعلنت قناة cbc عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن المرشح فريد زهران كذلك عبر صفحته الرسمية عن وجوده الليلة على الهواء معها، و ذكرت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

والبرنامج تم تطويره خلال خطة تطوير المحتوى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليظهر بمحتوى توعوي جديد، يجارى سرعة الأحداث، ويخدم مشروع الدولة المصرية للوعي والتطوير، لتحاور قصواء خلاله من جديد أكبر المتخصصين، وأبرز القامات.

وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في تصور جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان، ليعود البرنامج في مواعيده السابقة على الهواء مباشرة، من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك 8 صباح اليوم التالي.