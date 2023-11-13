احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:19 مساءً - مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين.

وفى وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي.

قالت أجنيس كالامارد الخبيرة الحقوقية: "إن ذلك ينعكس الآن في المعايير المزدوجة التي نشهدها: فالكتلة الغربية تطالبنا جميعا بالاندفاع للدفاع عن أوكرانيا كما ينبغي، لأن أوكرانيا تعرضت للعدوان من قبل روسيا وهم يعانون بشكل لا يصدق في أوكرانيا؛ ويطلب منا في الوقت نفسه ألا نتحرك بشأن القصف المتعدد والمعاناة المطلقة لشعب غزة."

وتابعت: "إن المعايير المزدوجة لهذه الحكومات تشكل بالنسبة لي التهديد الأكبر لحقوق الإنسان في الوقت الحالي"، وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما فعلت العديد من الدول حول العالم.