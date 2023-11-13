طارق السيد: الشركة المتحدة تسهل على المواطن مشاهدة المباريات بدون تشفير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:19 مساءً - أكد طارق السيد، نجم نادى الزمالك السابق، أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يسعى دائمًا لإسعاد المواطن المصرى عن طريق نقل كل الأحداث الرياضة دون تشفير أو تعب.

وقال طارق السيد فى تصريحات خاصة: إن الشركة المتحدة حاليًا تسعى فى كل الاتجاهات لنقل جميع الأحداث المهمة التى يبحث عنها دائمًا الجمهور المصرى ونقلها على قنوات أون تايم بشكل مجانى دون تشفير.

وأضاف: نجاح الشكرة المتحدة فى نقل مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 أمر عظيم جدًا، خاصة أن الجماهير كانت تجد صعوبة فى مشاهدة هذه المباريات خاصة مباريات مصر فى الخارج، ولكن قنوات أون تايم سهلت الأمور ومنحت الجمهور مشاهدة ممتعة لحد عنده.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

وقد وعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة أنها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الآن حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.

والمعروف أن مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا. ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في إستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا وستقوم قنوات اون تايم بنقل المباريات حسب ما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي "الفيفا".

وكان قد تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.