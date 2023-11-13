طارق يحيى: حصول المتحدة على حقوق بث مباريات المنتخب بتصفيات المونديال إنجاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:19 مساءً - أشاد طارق يحيى، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بنجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد طارق يحيى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة دائمًا تبحث عن تقديم خدمة إعلامية متميزة، وتغطية متكاملة للمشاهد المصري والعربي، مؤكدًا أن تلك الخطوة تعد "إنجازًا" للشركة المتحدة.

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر وتم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الأفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

وقد وعدت إدارة "أون تايم سبورتس" أنها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الأفريقية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي، وسيراليون وإثيوبيا وغينيا. ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في إستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا وستقوم قنوات أون تايم بنقل المباريات حسبما حصلت عليه من حقوق من الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان قد تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة. يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريبًا عن تعاقدات مهمة أخرى.