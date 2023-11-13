أون تايم سبورتس تواصل التفرد والإبداع.. تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026.. وتذيع ملخصات مباريات تصفيات القارة السمراء كاملة لأول مرة في تاريخ الإعلام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:19 مساءً - تواصل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تميزها باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى ومنها بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، وكذلك جميع وديات ومعسكرات المنتخب الوطنى التي تقام خارج الأرض ما جعلها رقما صعبا في المعادلة الرياضية لنقل الأحداث بالغة الأهمية.

مصر وحلم المونديال في رؤية وطنية

فبعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر، نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووقعت إدارة القطاع عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حصلت بموجبه على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

كما اشتمل العقد ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، على حقوق بث ملخصات كل مباريات المنتخبات الأفريقية في باقي مجموعات التصفيات، إضافة لعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات المونديالية.

هذه الحقوق ستمكن قنوات "أون تايم سبورتس" من تقديم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد المصري والعربي أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة على مدار العامين، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الأفريقية.

تنطلق مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كلاً مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا، ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في ستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.

الدورى الأفريقي.. انتصار مصري

ومن قبل نجح قطاع القنوات الرياضية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الحصول على حقوق البث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر الأفريقى، حيث أبرمت إدارة القطاع عقدا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتى افتتحت بمباراة سيمبا التنزانى والأهلى المصرى بالعاصمة دار السلام.

وأقيمت البطولة المستحدثة التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هى الأهلى المصرى والوداد المغربى والترجى التونسى وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى وإنيمبا النيجيرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وسيمبا التنزانى.

مونديال اليد بالسويد رهان نجاح

كما حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباريات مصر فى بطولة العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا والتي اقيمت في الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجارى، بوجود منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.