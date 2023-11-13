نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من “الصحفيين” يزور الزمالك ويناقش إقامة دورة فلسطين وتخصيص عائدتها لصالح غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من نقابة الصحفيين نادي الزمالك لتقديم التهنئة لمجلس إدارة نادي الجديد، بانتخابه لإدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين النادي والنقابة.

كان في استقبال وفد النقابة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وضم وفد النقابة كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق ومحمد سعد عبد الحفيظ وحسين الزناتي وكيلا النقابة ومحمد خراجة أمين الصندوق ومحمد الجارحي عضو المجلس ومحمد ربيع وخالد كامل ممثلين عن رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك.

وهنأ وفد النقابة في بداية اللقاء مجلس النادي الجديد بثقة الجمعية العمومية للنادي متمنيا أن تكون المرحلة القادمة بداية لعودة الروح للزمالك وبداية علاقة جديدة بين النقابة والنادي في ظل وجود أكثر من 4200 صحفي اعضاء بالنادي، كما تخلل اللقاء مناقشات حول أوضاع أعضاء النادي من الصحفيين، وسبل حل مشاكلهم وإمكانية تقديم ميزات للأعضاء الجدد من الصحفيين.

وثمن كابتن حسين لبيب الزيارة التي اعتبرها تاريخية، حيث لم يسبق وأن ذهب مجلس نقابة الصحفيين لتهنئة أي من النوادي الرياضية الأخرى قبل نادي الزمالك، مشددا على احترامه لحرية الصحافة، ومؤكدًا على أن من حق الصحفي كتابة ما يراه مناسبا من وجهة نظره حيال أي واقعة يراها مادة للنقد، ومن حق النادي الرد والتعقيب وفق الأعراف والقوانين التي تنظم عملية النشر والرد وحرية الرأي والتعبير.

من جهته ثمن نقيب الصحفيين خالد البلشي حفاوة الاستقبال من مجلس إدارة نادي الزمالك وعبر عن تثمينه لما أبداه رئيس النادي من تقدير لعمل الصحافة ووجه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي لزيارة نقابة الصحفيين، في إطار استمرار العلاقات الطيبة، وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين نقابة الصحفيين والنادي، والحرص على طي صفحة خلافات الماضي.

واستجاب كابتن حسين لبيب لمطالب وفد النقابة بمراجعة موقف أعضاء النادي من الصحفيين وحل مشاكلهم وعودة كل الصحفيين الذين تم استبعادهم أو شطب عضوياتهم أو إيقافها خلال فترات مجلس الإدارة في السنوات الماضية.

كما وافق لبيب أيضًا على قبول عضويات جديدة للصحفيين بتسهيلات في السداد على أقساط وفقًا للقانون، وذلك قبل الاعلان عن القيم الجديدة للاشتراكات والتي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

واتفق الطرفان على إقامة دورة رياضية بين الصحفيين والنادي على أن تضم ايضا ممثلين لنقابة المحامين على كأس فلسطين، على أن تخصص عائدتها لصالح الشعب الفلسطيني، ولاقت الدعوة التي جاءت من قبل وفد نقابة الصحفيين قبولًا قويًا من مجلس إدارة نادي الزمالك الذي رحب بالفكرة داعيا في الوقت نفسه للبدء الفوري في تنفيذها.