نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الزمالك يوافق على قبول عضويات جديدة الصحفيين بتسهيلات في السداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على قبول عضويات جديدة للصحفيين بتسهيلات في السداد، على أقساط، وفقًا للقانون، وذلك قبل الإعلان عن القيمة الجديدة للاشتراكات، التي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من نقابة الصحفيين نادي الزمالك؛ لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادى الجديد، بانتخابه لإدارة النادى لمدة 4 سنوات مقبلة، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين النادى والنقابة.

كان فى استقبال وفد النقابة الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وضم وفد النقابة كلًا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وحسين الزناتى وكيلى النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد الجارحى عضو المجلس، ومحمد ربيع، وخالد كامل ممثلين عن رابطة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك.