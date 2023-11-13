نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة يفحص ويرش 2081 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بالصف (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد، وبالاشتراك مع المركز القومي للبحوث (معهد البحوث البيطرية --قسم الميكروبيولوجي والمناعة)، قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتوعوية بناحية قرية الإخصاص بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وذلك بحضور نخبة من أطباء مديرية الطب البيطري وأطباء المركز القومي للبحوث بمختلف التخصصات.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت القافلة عن:

-علاج وكشف الأمراض الباطنية لعدد 564 راس من الابقار والجاموس والاغنام والدواب

- رش 1500 حيوان للطفليات الخارجية.

-علاج الامراض التناسلية لعدد 17 حيوان من الابقار والجاموس والاغنام.

- فحص وعلاج عدد 1844 من الدواجن (دجاج وبط وحمام وأرانب).

- عمل ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي علي الماشية.

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