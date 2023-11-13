جيش الاحتلال الإسرائيلى يُصدق على خطة دفاع وهجوم بالجبهة الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:21 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صدق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية ويوعز بالجاهزية لكافة وحدات قوات الجيش.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، ويرتكب المجازر بحق الفلسطينيين باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ويستهدف المستشفيات والممرات الآمنة، دون محاسبة، وسط دعوات دولية وإقليمية وعربية وإسلامية بوقف عمليات إطلاق النار، لكن دون جدوى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11360 شهيدا في غزة والضفة الغربية، بينما وصل عدد الجرحى إلى 28200 جريح.