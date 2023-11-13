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أحمد جودة - القاهرة - بيان عاجل من مصر بشأن الوضع المأساوي في غزة (فسطين اليوم)

بيان عاجل من مصر بشأن الوضع المأساوي في غزة (فسطين اليوم).. أكد وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأساوي بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الاثنين من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- إن الوزيرين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.

بينهم تل أبيب.. 5 ضربات صاروخية تهز إسرائيل (فلسطين اليوم)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعترض 5 ضربات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

رئيس أركان جيش الاحتلال يصدق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية (فلسطين اليوم)

وصدق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية ويوعز بالجاهزية لكافة وحدات قوات الجيش، مؤكدًا استعداد القوات بقوة مع خطط عملياتية في الجبهة الشمالية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تنسحب للمرة الثانية من مدينة قلقيلية (فلسطين اليوم)

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في الانسحاب للمرة الثانية من مدينة قلقيلية، بعد انسحابها في المرة الأولى ودخولها مرة ثانية ومداهمتها أحد المنازل في منطقة دائرة السير.

المفوض العام للأونروا يعلن خبر صادم بشأن القوافل في قطاع غزة "إذا لم يصلنا الوقود اليوم" (فلسطين اليوم)

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لـCNN:، أنه لن تكون هناك قوافل في قطاع غزة اعتبارا من الغد إذا لم يصلنا الوقود اليوم.

إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية (فلسطين اليوم)

كما أصيب شابان فلسطينيان، مساء الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

بعد انسحابها.. الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية من جديد ويداهم منزلا (فلسطين اليوم)

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين مدينة قلقيلية من جديد بعد انسحابها وتداهم منزلا في منطقة دائرة السير، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على حاجز زعترة (فلسطين اليوم)

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين، مساء الاثنين، بالحجارة وأغلقوا الطريق على حاجز زعترة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

سرايا القدس تقصف حشود إسرائيلية بالهاون شمال غزة (فلسطين اليوم)

وأكدت سرايا القدس، قصف حشود إسرائيلية بالهاون متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

بينهم 4630 طفلا.. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة إلى 11240 شهيدا بينهم 4630 طفلا.

إسرائيل تعلن موعد انتهاء حرب الإبادة على غزة (فلسطين اليوم)

كما اعتبر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد"، مؤكدًا: "بقي لدينا نحو أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة، وفقُا لما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف كوهين: "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و"هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبير الوزير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.

ننشر عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر حتى الآن (فلسطين اليوم)

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، باستشهاد 11360 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة حتى مساء الأحد.

مستشفى قلقيلية الحكومي تستقبل 3 إصابات خطيرة (فلسطين اليوم)

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، وصول 3 إصابات إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، بينها إصابة حرجة في الرأس إثر القصف العنيف الذي يشهده قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقصف الطابق العلوي لمستشفى الخدمة العامة في غزة (فلسطين اليوم)

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، الطابق العلوي لمستشفى الخدمة العامة الذي يضم النازحين في غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

تطورات جديدة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب حرب الإبادة على غزة (فلسطين اليوم)

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، ارتفاع أعداد المصابين والموتى داخل المجمع في غزة واستشهاد 8 أشخاص منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي خدمات صحية في المجمع ولا يوجد مياه أو وقود وسيستشهد المصابون متأثرين بجراحهم.

جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في لبنان (فلسطين اليوم)

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصف مواقع لحزب الله في لبنان، حسب ما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية.

فلسطين اليوم.. فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي في غزة

وكشفت زوجة رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة، مضيفة: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".

ولم تذكر زوجة رئيس الاحتلال، أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف بخان يونس ونقلهم لمستشفى ناصر (فلسطين اليوم)

ووصل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرئيلي استهدف منطقة بني سهيلا بخان يونس في غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تعتقل مجموعة من الشبان وتعتدي عليهم في مخيم شعفاط (فلسطين اليوم)

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجموعة من الشبان واعتدت عليهم في مخيم شعفاط، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقتحم قرية دير عمار غربي رام الله (فلسطين اليوم)

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرية دير عمار غربي رام الله، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

"صحة فلسطين" تعلن: الاحتلال يحاصر مستشفى الشفاء ومطالب إسرائيلية بسرعة إخلائها (فلسطين اليوم)

وأكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن دبابات الاحتلال تحاصر مستشفى الشفاء وتتمركز أعداد منها عند البوابة الرئيسية، مؤكدًا طلب جيش الاحتلال بإخلاء المستشفى ونحن ننتظر حلا واضحا حول آلية نقل المرضى والجرحى من داخله.

المستشفى الأوروبي في غزة تقترب من "دوامة التوقف" (فلسطين اليوم)

وأكد يحيى النواجحة، مدير الإعلام في المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة، الاثنين، أنه أصبح مهددا هو الآخر بتوقف خدماته في أي لحظة بسبب "قرب نفاد الوقود"، وكذلك نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه.

فلسطين اليوم.. المستشفى الأوروبي في غزة تقترب من "دوامة التوقف"

ويقع المستشفى بمنطقة الفخاري في خانيونس، ويكاد يكون الوحيد الذي يعمل بشكل منتظم في قطاع غزة حاليا.

وقال النواجحة، إن "الطيران الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الأوروبي مرة كل يومين تقريبا، وكان أحدث قصف قبل ساعات، مما تسبب في أضرار كبيرة للمرافق الحيوية بالمستشفى، وكذلك تضرر السقف وسقوطه على المرضى والجرحى وتسببه في إصابات إضافية لهم".

وتابع أن" كمية الوقود الموجودة لتشغيل المولدات اللازمة لاستمرار عمل المستشفى أوشكت على النفاد، ومن ثم بات المستشفى مهددا بالخروج من الخدمة في أي لحظة، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى والنازحين أيضا".

وأوضح: "بجانب أن المستشفى أصبح ملجأ لقرابة 10 آلاف نازح معظمهم نساء وأطفال، هناك نحو ألفي جريح وألف مريض وأكثر من 160 حالة بالعناية المركزة".

واستطرد النواجحة: "رغم أن المستشفى يضم 8 غرف عمليات فقط فإنه شهد إجراء أكثر من 1200 جراحة منذ بداية الحرب"، مشيرا إلى إجراء 40 جراحة في تخصصات متنوعة الأحد فقط.

وشدد على أنه "بسبب كثرة الضغط وتدفق الجرحى المستمر على المستشفى، رفعنا عدد أَسِرّة العناية به من 12 إلى 54، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على مرافق المستشفى والطاقم الطبي به".

ووجه نداء استغاثة بضرورة مد المستشفى بالوقود والمياه النظيفة والأدوية لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى والنازحين.