انطلاق مؤتمر تحالف الأحزاب فى المنيا لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:41 مساءً - انطلق منذ قليل مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية حزب التحرير المصرى لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بمدينة المنيا، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور كل من الدكتور ممدوح عبد الحكيم، بإشراف أمانة المنيا والحركة الشعبية فى حب مصر وأمين الحزب بالمنيا، المهندس أيمن حسن والدكتور أحمد فؤاد مساعد رئيس الحزب لشمال الصعيد.

وأضاف أمين التنظيم أن المؤتمر يهدف إلى حشد أعضاء الحزب والمواطنين للوقوف خلف المرشح عبد الفتاح السيسى، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بمصرنا الحبيبة وحثهم على المشاركة فى التصويت فى العملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس الحزب، واللواء رؤوف امين حزب الحركة الوطنية بالمنيا، وصلاح السيد أمين عام حزب التحرير باسيوط، واللواء دكتور طارق أحمد مفتاح أمين عام التحالف الوطنى لمحافظة المنيا، واللواء أحمد جاد مساعد رئيس حزب التحرير المصرى، والقس شاكر عبده ممثل أمانة سوهاج وجنوب الصعيد والرائد عبد الجواد مراسى أمين عام الحزب بايتاى البارود، وسيد عبد العزيز نائب أمين عام الحزب باسيوط.