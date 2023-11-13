قصواء الخلالى: مصر لا تزال تؤدى دورها تجاه القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:41 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، إن مصر لا تزال تؤدي دورها تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي ، خلال البرنامج، أن مصادر أكدت أن مصر ووساطتها والضغوط الدولية قد تؤتي بثمارها الفترة المقبلة بشأن الهدنة أو توقف العدوان على غزة.

ولفتت الإعلامية قصواء الخلالي إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للمصريين والدولة المصرية باعتبارها الحق التاريخي وحق الجوار والإنسانية.







