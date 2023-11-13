نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تواصل عملها بمتابعة الهيئات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، عملها بمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب منشأة القناطر من حيث سير العمل وسجلات الانشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وأيضًا متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب ( برقاش، منشأة رضوان، المنصورية، ومركز شباب قرية عبد الصمد) التابعين لإدارة شباب منشأة القناطر.

وتأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عام عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب.

تشكلت اللجنة من كلٍ من:

وائل إبراهيم مسؤل الهيئات من إدارة الاستراتيجية، هبةالله محمد من إدارة الإستراتيجية، صفاء محمد مسؤل البرامج والأنشطة بالإدارة الاستراتيجية، احمد فرج من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة و أحمد حسين مدير إدارة منشأة القناطر.

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