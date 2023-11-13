نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تدين استهداف فريق القاهرة الإخبارية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الأخبارية المتواجد في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة, مما أسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة، وإصابة زميل له في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقاً لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وطالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الإخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، وأكدت على أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيون في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم، مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم، وربما عطل جهود الإنقاذ.

ومجلس النقابة إذ ينعي الزميل الشهيد أحمد فطيمة ويعزي الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية متمنيا الشفاء والسلامة للزميل المصاب فإنه يوجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة، وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما ساهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة،

وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على ارض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة في الدفاع عن الحرية.

وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدًا.