أخبار مصرية

ميسي يظهر بقميص مارادونا الأخير مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:39 مساءً - ظهر النجم ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين الذى يحمل ذكريات كأس عالم 1994 ، في جلسة تصوير خاصة بقميص التانجو.

ويتصدر ميسي إعلان"أحدى شركات الملابس الرياضية للكشف عن تصميم خاص لقميص الأرجنتين في مونديال الويالات المتحدة الأمريكية لعام 1994

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

 

تصدر النجم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قائمة منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لخوض مواجهتى أوروجواي والبرازيل، فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. 

 

ويستضيف منتخب الأرجنتين، نظيره أوروجواي يوم 17 نوفمبر الجاري، كما أن يخرج لمواجهة البرازيل، يوم 22 من نفس الشهر. 

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2026، برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز فى 4 مباريات. 

وظهر نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي بقميص رقم 10 الذى ارتداه دييجو أرماندو مارادونا أسطورة "الألبيسيليستي"، منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994، فى آخر ظهور قبل اعتزاله اللعب.

وكرر ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثمان مرات، إنجاز مارادونا مع  الأرجنتين، بالفوز بلقب كأس العالم 2022، إسوة  بمونديال 1986.

ليو ميسي

ليو ميسي

ميسي بقميص مارادونا

ميسي بقميص مارادونا

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا