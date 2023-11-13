ميسي يظهر بقميص مارادونا الأخير مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:39 مساءً - ظهر النجم ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين الذى يحمل ذكريات كأس عالم 1994 ، في جلسة تصوير خاصة بقميص التانجو.

ويتصدر ميسي إعلان"أحدى شركات الملابس الرياضية للكشف عن تصميم خاص لقميص الأرجنتين في مونديال الويالات المتحدة الأمريكية لعام 1994

ليونيل ميسي

تصدر النجم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قائمة منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لخوض مواجهتى أوروجواي والبرازيل، فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب الأرجنتين، نظيره أوروجواي يوم 17 نوفمبر الجاري، كما أن يخرج لمواجهة البرازيل، يوم 22 من نفس الشهر.

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2026، برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز فى 4 مباريات.

وظهر نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي بقميص رقم 10 الذى ارتداه دييجو أرماندو مارادونا أسطورة "الألبيسيليستي"، منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994، فى آخر ظهور قبل اعتزاله اللعب.

وكرر ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثمان مرات، إنجاز مارادونا مع الأرجنتين، بالفوز بلقب كأس العالم 2022، إسوة بمونديال 1986.

ليو ميسي

ميسي بقميص مارادونا