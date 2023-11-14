فريد زهران: أنا اعبر عن بديل.. و الاهتمام بالانتخابات الرئاسية لا يتعارض مع الوضع فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً -

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الانتخابات الرئاسية مهمة وهناك أناس يعتقدون أن الاهتمام بغزة والشعب الفلسطيني يجعلنا لا نتلفت كثيرا للانتخابات الرئاسية، متابعا: "إذا كانت مصر فى حالة أفضل لكان الوضع فى فلسطين فى حالة أفضل وبالتالي علينا الاهتمام بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في حوار مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن العالم العربي كله سيبقي فى حالة أفضل إذا كانت مصر أفضل، ومصر ليست فى حالة طيبة ودول الجوار لمصر ليست فى حالة طيبة وبعض الدول العربية الكبري ليست فى حالة طيبة.

وأشار فريد زهران، إلى أن السبب الرئيسي فيما يحدث للدول العربية هو غياب الديموقراطية والحياة السياسية وغياب التماسك المجتمعي الحر الاختياري، واستمرار نظم سلطاوية مستبدة أدي إلى الانهيار والانقسام ولا ينبغي أن تسير مصر فى هذا الطريق.

وقال فريد زهران، إن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية لا يتعارض مع الوضع فى غزة، والمرشح للانتخابات الرئاسية ليس مجرد شخص يري نفسه ملهم من السماء أو بطل اسطوري أو مدعوم من الرعاية الإلهية ولابد أن يكون بديلا عن حل ما ولابد أن يعبر عن جماعات ورؤي ومصالح.

وتابع :"أنا اعبر عن بديل وليس مجرد شخص وبعبر عن حزب وأحزاب والمعارضة المصرية، وأي دور فى المجتمع السياسي بعبر عن قوي وتيار، والمسألة ليست شخص فى مواجهة شخص، بل المسألة أن الشخص يعبر عن مشروع ورؤي ومشروع وخطط وطريق.. ويدعمني كل التاريخ الديموقراطي والتاريخ المدني ومواقفي".

وقال :"كثير من الناس لا تعرفنى خارج المجتمع السياسي والثقافي ولكن يسهل معرفتي من خلال مواقفي المختلفة حيال القضايا، ومواقفي ليست فردية ولكنها جزء من جماعة وأنا اعبر عن بديل مدني ديمقراطي لنظام يحكم مصر على مدى 70 سنة".

وأضاف فريد زهران :"النظام أدار الدولة بطبعات مختلفة، فهناك طبعة منهم كانت أكثر انحيازا لتحرر الحركات الوطنية والعدالة الاجتماعية، وطبعة كانت منحازة للانفتاح الاقتصادي وطبعة أخرى منحازة للاستقرار، وطبعة رابعة منحازة لتحقيق مشروعات كبري وبنية أساسية".