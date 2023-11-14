فريد زهران: الحوار الوطني طاقه فتحت وشاركت فيها،.. وجوهر برنامجى تغيير المسار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً -

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، تفاصيل برنامجه الرئاسي، قائلا إن جوهر البرنامج الذى يطرحه هو جوهر التغيير حيث تغيير المسار، وتغير النظام الذي يحتكر السلطة والمجال العام.

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في حوار مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك طبعات مختلفة للنظام فى مصر، متسائلا: كم مرة شاهنا انتخابات رئاسية تعددية؟، متابعا :"قبل عام 1952 كان نظام توريث للحكم، وأول انتخابات رئاسية تعددية كانت في عام 2005 قبل ذلك كان هناك استفتاء وبالتالي هناك طبعات مختلفة لهذا النظام".

وتابع فريد زهران :"الحوار الوطني طاقه فتحت وشاركت فيها، ولا أتحدث عن كتلة صماء وبالتالي نقول طبعات، والمشترك بين الطبعات وما هو جوهر الخلاف، فهذه الفكرة البسيطة، وبرنامجي يتضمن دولة ديمقراطية حديثة، ورئيس الجمهورية لا يتحكم فى السلطات ولكنه يدير هذه السلطات، وهذا ما يؤهلني أن أعبر عن بديل، إذا كنت أنا الشخص الذى بقدم نفسه شخص فى مواجهة شخص ستكون مقارنة شخصية وتبقي الفروق طفيفة.