نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.. وزير الأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 17 نوفمبر 2023م التي ستكون عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.