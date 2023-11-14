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التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.. وزير الأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 17 نوفمبر 2023م  التي ستكون عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات". 

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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