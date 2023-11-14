حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 15-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: الامور جيدة والاخبار مهمة تتخذ قرارات ولا تسمح لأحد بالتدخل في مصالحك اوراق عروض مناسبة ايجابيات ارباح كثيرة في هذا اليوم الجيد الذي يحمل الوعود الكثيرة والمفرحة جداً، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.

عاطفياً: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.

صحياً: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: ضايق خلقك لتست في افضل حالاتك يوم للشك للاحكام المسبقة يزداد قلقلك ما يجعلك تفكر بالعزلة او البعد كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته ستكون خطرة على مستقبلك لا تكن متسرع حتى لا ترتكب الأخطاء.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة اللامتناهية التي تبقي العلاقة مستقرة.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: لا تزال الظروف جيدة بحيث تتحسن الامور المهنية وتصبح مصدرا لسعادتك والسبب هو مساعدات من المحيط العملي ومن رؤساءك في العمل يوم اكثر سلاسة لتحقيق حلم او تغيير وقد تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما تعلق عليه آمالاً كباراً.

عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية مع الشريك.

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: الدعم حولك يسعدك ما يجعلك تركز على أمورك المالية وقد تدخل بجديد يدر عليك مكاسب مالية لتفي ديونك ممكن دين قديم مستحقات قصص لها علاقة بتراكم الفواتير حاول أن تحسن وضعك في هذا اليوم الجيد الذي يحمل مكاسب وارباح مالية ومعنوية.

عاطفياً: تعالج القضايا العائلية والعاطفية بلا خوف أو تردّد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

صحياً: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: يدللك الفلك والقمر في برجك الذي يقدم لك دعم حركة موجة حلوة محيط مساعد ومتعاطف معك كل الاوضاع والظروف تخدم مصالحك ما يجعلك تميل كثيراً إلى المشاركة وعدم الانزواء والابتعاد عن الأجواء المفرحة والمريحة في مجالك المهني.

عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك لم تكن تتوقعه، كذلك لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.

صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدّد طاقتك في اتجاهات مختلفة.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: تدور عجلة العمل في الاتجاه المعاكس تحت تاثيرات القمر من الاسد ما يجعلك تدخل بمرحلة المساومة وتحضير الامور كن مرنا وابتعد عن الخلافات والعداوات حان الوقت لتصحح الامور وحاول ان تسترح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق.

عاطفياً: شعورك بالارتياح النفسي يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلاً.

صحياً: عليك أن تكون أكثر اتزاناً لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: تفرح جدا تمارس اشراقا كبيرا تحت تاثيرات القمر من الاسد الذي يساعدك في مجالات كثيرة يوم جيد كي ترد الامور الى مجراها الطبيعي كما يوفر لك هذا اليوم طاقة كبيرة جدّاً ويجعلك مميزاً في مواجهة أرباب العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام.

عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً ولن يرتاح إلى من سيقترب منه ويحاول محادثته.

صحياً: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات وضغوطات ومسؤوليات مهنية ومنزلية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: القمر في الاسد اي في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما يجعل الامور هادئة والجو الفلكي عاصف من الافضل ان ترتاح بامان واستقرار بعيدا عن القيل والقال وحاول تطلب مساعدة أحد الزملاء للتدخل وتلطيف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في الآونة الأخيرة.. انت بحاجة الى الأمان والاستقرار لا للتهور .

عاطفياً: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجل.

صحياً: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط في تناول الحلويات.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: يوم ناري بامتياز مع وجود القمر في الاسد الذي يقدم لكافكارا بنّاءة لها علاقة بالمهنة بالبيت او تحضر لسفر كل هذه الامور واردة وقد تحصل على فرصتك الذهبية اليوم تتوضح الأمور الضوء الأخضر والجرأة موجودة حاول أن تستفيد من نوعية الوقت الجيدة.

عاطفياً: تنتهي الخلافات وتهدأ الأجواء ويرتاح البال وتصفو النيّات، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.

صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء الذي تستحقه.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: يوم جيد نشيط يحمل سرعة في سير الامور وعجقة انشغالات على اكثر من موضوع فلا تشتت افكارك وانجز المطلوب منك بدقة وحاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، وجهّز الملفات للدرس الشامل.

عاطفياً: لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة، فهو يمرّ بيوم عصيب بسبب أحد زملائه في العمل.

صحياً: إذا أرهقت نفسك في العمل أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 15-11-2023

مهنياً:يوم متعب جدا صعب ومتقلب ما يجعلك أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه إياك والمبالغ والعناد المهم ان تتعاطى مع الأمور بحذر وابتعد عن المشاكل لأنك أنت صاحب الطاقة السلبية.

عاطفياً: تنتابك مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنّجات وتشعر ببعض التحدّيات التي تواجهك مع الشريك لكنّك تتغلب عليها.

صحياً: تمدّد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 15-11-2023

مهنياً: يناسبك جدا وجود القمر في الاسد في مربع مع الكواكب من برج العقرب الصديق الذي يقدم لك فسحة أمل تلاقي دعم وتعاطف واخبار سارة لذلك كن على أتم الاستعداد لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية لم تكن تتوقعها، أو لتتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياتك رأساً على عقب.

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة، وهذا اليوم ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط أكثر من السابق.