انت الأن تتابع خبر لمدة نصف يوم .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ ؛ في بيان لها عن خريطة قطع المياه اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023،فيي المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في هذه الأيام.

قطع المياهوأوضحت شركة مياه كفر الشيخ في البيان الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال غسل المروقات وتطهير

أماكن قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وكشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه عن مدينه الرياض ومجالس قروية ( المثلث -أبو مصطفى – الحصفه – الرغامه -الضبعه – الرصيف – طلمبات ٧ – البريه – الثابت ) وتوابعهم، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة