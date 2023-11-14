انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في طوخ بالقلوبية لمدة 6 ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية قطع المياه اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2023 عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة

قطع المياهوأشارت شركة مياه القليوبية أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

أماكن قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القلويبية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه والتي تتمثل في مدينة طوخ، منطقة من أول استديو حمادة حتى المحكمة بالشوارع الجانبية، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.