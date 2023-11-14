انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 9 أماكن في محافظة جنوب سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق وشوارع في جنوب سيناء اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2023 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباءوأشارت هندسة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، أنه سيتم قطع الكهرباء لفترة 4ساعات بداية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً من نفس اليوم ، تنفيذا لبرنامج الصيانة الدورية المبرمجة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وأوضحت هندسة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء أن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي حي الزهراء والمنطقة الصناعية وخط هوائي آبار شرم الشيخ و 88 وحدة وحي النادي وحي السلام وحي الأوقاف وأرض جمعية المطار والمرور والمجزر الآلي واللواء 313 وقسم الشرطة ومجمع الأفران والمخابرات ومجلس المدينة ومطار الطور ومنطقة الجبيل بالكامل وكمين الساحل والمستشفى العسكري ومديرية الأمن والأمن الوطني، مطالباً المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية