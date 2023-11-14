الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة من 4 فجرا حتى 8 صباحا إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق حتى نهاية الأسبوع ، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية، تشهد هذه الفترة شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تتكون الشبورة من الساعة 4 فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحا .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة وضرورة اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة وتجنب القيادة وقت الشبورة الكثيفة التى قد تصل إلى حد الضباب.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22.