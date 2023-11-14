مصر للطيران تقترب من شراء 10 طائرات من ”إيرباص”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - صرح شخص مطلع، بأن شركة "إيرباص" تقترب من إتمام الصفقة الأولى لطائرتها عريضة البدن ذات الممرين في معرض دبي للطيران، حيث تعتزم شركة "مصر للطيران"، شراء 10 طائرات من طراز "A350-900".

وبحسب بلومبرج، ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنه من المرجح الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي اليوم.

وطلبت مصر للطيران بالفعل شراء 18 طائرة بوينغ طراز "737" في المعرض أمس الإثنين عبر اتفاقية تأجير تمويلي، حيث تتسلمها بين عامي 2025 و2026، مما يجعل كفة أسطولها ذو الممر الواحد يميل أكثر نحو "بوينغ".

وأشارت بلومبرج، إلى أن"إيرباص"، شهدت بداية بطيئة نسبيًا في معرض دبي، بينما اقتنصت منافستها "بوينغ" طلبيات ضخمة أمس الإثنين.

وستكون تلك المرة الأولى، التي تدخل فيها طائرات "إيرباص" من طراز "A350" على أسطول مصر للطيران، والذي يضم مزيجًا من طائرات "بوينغ" و"إيرباص".