صحة الشيوخ: الرئيس السيسي حريص على تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية بمثابة تأكيد لدعم مصر حركة التجارة الأفريقية، من خلال زيادة فرص الاستثمار بين دول القارة السمراء.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على تدعيم التجارة البينية بين دول القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية في جميع المجالات، ما يحقق تنمية مستدامة وشاملة لجميع دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسعى إلى تحقيق طفرة تنموية من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة طرق جديدة تربط بين دول القارة الأفريقية ككل، لتسهيل حركة التجارة والنقل، ما يساعد على فتح أسواق جديدة لمنتجات القارة السمراء بعضها البعض.

وأكد أن المعرض الذي يضم 75 دولة أفريقية يعد انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة، من خلال عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وتابع: «المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، ما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، علاوة على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع».

وأشار إلى أن استضافة مصر هذه النسخة من المعرض دليل على ريادة مصر للسوق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.