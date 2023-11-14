نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرصد الأزهر: نتنياهو يتلاعب بالنصوص الدينية لتبرير إبادة غـزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقيبًا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال قال مرصد الأزهر أن نتنياهو يوظف النصوص الدينية ويستحضر الأحداث التاريخية لإيهام مؤيديه أن إبادة غزة حرب دينية يجب استكمالها للنهاية، وهو ما عبر عنه في تصريحه الأخير عندما قال إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني خراب الهيكل الثالث، وما يعنيه ذلك من دمار الكيان الصهيوني ونهايته.

ويؤكد المرصد أن نتنياهو بذلك يستحضر حدثًا رئيسًا في التاريخ اليهودي، وهو خراب الهيكل "المزعوم"، والذي يعني طرد اليهود من أرض فلسطين، في إشارة لما حدث قبل ذلك على يد الآشوريين والبابليين في الخراب الأول، وعلى يد الرومان في الخراب الثاني، ليثير الذعر والخوف في نفوس اليهود الصهاينة ما يدفعهم لتعزيز موقفه في ظل الرفض الشعبي العالمي لعدوانه الغاشم على القطاع.

ويشدد مرصد الأزهر على أن بنيامين نتنياهو يريد التأكيد على أن ما يجري في غزة هي حرب دينية لضمان بقاء الكيان الصهيوني، في محاولة منه لتحقيق مكاسب انتخابية قادمة عبر تقديم الترضيات للمتدينين الذي يباركون الإبادة في غزة.