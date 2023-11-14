نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية (HACE-HOTEL EXPO 2023)، الممتد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.

وشهد الافتتاح يسري حجازي، مدير عام ومنسق المعرض، وعادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى جانب عدد من مديري العموم في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وقدّمت نائب الوزير التهاني للقائمين على المعرض بمناسبة افتتاح الدورة الـ43، مُشيدة بنجاح وتطور المعرض. وعبّرت عن إعجابها بالمنتجات المعروضة التي تحمل الطابع المصري، مشيدة بجودتها الفائقة التي تتنافس بشكل ممتاز مع المنتجات العالمية، وأعربت عن فخرها بالمنتجات المصرية عالية الجودة في مجالات مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية التي تمنح السائح تجربة فريدة.

وشددت على أهمية تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وأشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز الرقابة وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية في هذه المنشآت.

يُشير إلى أن المعرض يُعد من أكبر المعارض التجارية الدولية في مصر، متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية، ومستلزمات المخابز والحلويات والآيس كريم، ومعدات التنظيف والسوبر ماركت، بالإضافة إلى أنه شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات والتعليم، ويقدم أحدث التكنولوجيا العالمية في هذا القطاع. يُقام هذا الحدث سنويًا في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويتضمن ستة معارض دولية متخصصة تُقام في نفس الوقت.