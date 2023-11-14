الوطنية للانتخابات تحدد خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - 24 ساعة تفصلنا عن انتهاء الفترة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني. ومكنت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطن من تعديل مركز الاقتراع الخاص به، في 7 خطوات جاءت كالتالي:

1-الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg)

2-التقدم بطلب علي الموقع لتعديل اللجنة

3-يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة

4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع

5-اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن

6- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات

7- تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.