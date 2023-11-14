وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة بما يحقق الارتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسئوليات في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من القادة المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل، مشيرًا إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، كما قام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة.