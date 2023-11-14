نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة قصرى: دعم البحث العلمي لشباب كلية طب قصر العيني في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، فعاليات مبادرة "قصرى للأبحاث المشتركة"، بحماس وتفاؤل كبير، وذلك بمبادرة رائدة تعزز دور البحث العلمي والمساهمة الفعّالة في خطط التنمية الوطنية.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية قيادية حققت الكثير من النجاحات البارزة في مجال دعم البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي الشامل.

بقيادة الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، تأتي هذه المبادرة لتمنح فرصًا لشباب الخريجين داخل الكلية للمشاركة في أبحاث مشتركة تهدف إلى تعزيز الأقسام العلمية وتوجيه الباحثين الشبان نحو الابتكار والتفوق العلمي.

وتسعى الجامعة إلى تمكين هذه المبادرة لتكون نافذة للفرص العلمية والتدريبية، حيث يركز التدريب على مهارات البحث العلمي وإعداد المشاريع البحثية، ويشمل أيضًا التوعية بالمبادرات القومية في مجالات الصحة والتطوير.

وتجسد هذه المبادرة التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وربطه بمتطلبات واحتياجات المجتمع، مما سيسهم بشكل كبير في مسيرة التقدم العلمي والتنمية الشاملة للوطن.