السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 02:27 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023 بعربات VIPوبنفس جدوله الحالي .

وجدير بالذكر ان الهيئة تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة (الأسباني) للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب .

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .