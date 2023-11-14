وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لمركز السيطرة الخلفى للقوات المسلحة، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الإرتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسئوليات فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية، وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتى أظهرت مدى الكفاءة والتميز فى تنفيذ المهام التى توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة ، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك فى نسيج متكامل ، مشيراً إلى أن التخطيط والتأمين الإدارى يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة فى المشروع أثناء مراحل العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفنى والإدارى أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.